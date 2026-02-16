Legambiente ha scoperto che 63 cave di marmo a Carrara operano senza le autorizzazioni necessarie. La scoperta deriva da un’indagine approfondita che ha analizzato le attività delle cave nella zona, trovando irregolarità in molte di esse. Tra queste cave, alcune continuano a estrarre marmo nonostante le autorizzazioni siano state revocate o mai ottenute. La situazione crea tensioni tra chi lavora legalmente e chi sfrutta le risorse in modo illecito, spesso senza rispettare le norme ambientali.

Carrara, 16 febbraio 2026 – Secondo i dati dell’ultimo studio di Legambiente, 63 cave sarebbero fuorilegge. Il risultato è frutto dei dati ufficiali, sebbene in forma anonima, che il Comune ha fornito all’associazione sui materiali estratti da 68 cave nel periodo 2005-2023. Analizzando il periodo su 68 cave monitorate su 70,4 milioni di tonnellate di marmo e estratto solo 16,5 milioni di blocchi erano commerciabili, mentre il 76,5% del materiale estratto era costituito da detriti. Per Legambiente le cave sono fuorilegge perché non rispettano i requisiti di resa imposti dal Piano regionale cave, vale a dire il 30% dell’escavato deve essere di blocchi e materiale lavorabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nodi del marmo. “63 cave sono fuori legge”, il report di Legambiente

