Botte e offese razziste al cameriere | quattro persone denunciate

Quattro uomini di origine albanese, tra i 25 e i 38 anni, sono stati denunciati dai carabinieri in Versilia. Le indagini sono scaturite da un episodio in cui un cameriere è stato colpito con calci e pugni, e successivamente offeso con insulti di matrice razzista. L’episodio si è verificato in un locale della zona, e le autorità stanno procedendo con le verifiche per ricostruire l’accaduto.

Pietrasanta (Lucca), 6 maggio 2026 – Denunciati in Versilia, in seguito a indagini dei carabinieri quattro uomini, originari dell'Albania, tra i 25 e i 38 anni di età, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate contro un africano. La notte del 19 aprile scorso avrebbero aggredito a Pietrasanta ( Lucca) un cameriere, originario del Senegal il quale riferì di aver subito parole razziste. L'episodio risale all'1,30 di notte e il cameriere faceva servizio presso un esercizio pubblico in piazza Duomo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre stava servendo alcuni clienti seduti a un tavolo, uno di essi avrebbe iniziato a rivolgergli frasi offensive, per poi passare all'aggressione fisica con il coinvolgimento di altri presenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botte e offese razziste al cameriere: quattro persone denunciate Notizie correlate «Offese razziste». Sospesa la partitaFirenze, 8 marzo 2026 – Sospesa la partita di Prima Categoria tra Audace Portoferraio e Ponsacco 1920. Offese razziste dal pubblico all'istruttrice di minibasket in tribunaI fatti sono denunciati dalla società Basket Calcinaia e risalgono a una partita della Divisione Regionale 1 del 15 marzo scorso Un brutto episodio... Aggiornamenti e dibattiti Botte e offese razziste al cameriere: quattro persone denunciatePietrasanta (Lucca), 6 maggio 2026 – Denunciati in Versilia, in seguito a indagini dei carabinieri quattro uomini, originari dell'Albania, tra i 25 e i 38 anni di età, ritenuti responsabili, in ... lanazione.it Offese e botte al cameriere, quattro denunciati in Versilia(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 06 MAG - Denunciati in Versilia con indagini dei carabinieri quattro uomini, originari dell'Albania, tra i 25 e i 38 anni di età, ritenuti responsabili, in concorso, del ... msn.com