Offese razziste dal pubblico all' istruttrice di minibasket in tribuna

Negli ultimi giorni è stato segnalato un episodio di insulti razzisti rivolti a un’istruttrice di minibasket presente in tribuna durante una partita. La denuncia è stata presentata dalla società sportiva coinvolta, che ha reso pubblica la vicenda. L’accaduto ha suscitato reazioni nel mondo dello sport, mentre le autorità competenti stanno valutando le eventuali azioni da intraprendere.

I fatti sono denunciati dalla società Basket Calcinaia e risalgono a una partita della Divisione Regionale 1 del 15 marzo scorso Un brutto episodio di razzismo ai danni di chi i valori dello sport li insegna. E' quando emerge in questi ultimi giorni dalle denunce pubbliche, in primo luogo da parte della società Basket Calcinaia. La vittima è infatti una giovane istruttrice di minibasket, che lo scorso 15 marzo era presente alla trasferta della squadra a Pescia, per una giornata della Divisione Regionale 1. "Al termine dell'incontro - scrive in un comunicato del 23 marzo la società calcinaiola - una nostra tesserata, istruttrice del settore minibasket presente in tribuna, è stata vittima di offese a sfondo razzista provenienti dal pubblico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Offese razziste dal pubblico all'istruttrice di minibasket in tribuna Articoli correlati Offese razziste alla partita: vittima istruttrice di basket. “Non resti tutto nel silenzio”Calcinaia (Pisa), 26 marzo 2026 – Lo sport finisce ancora una volta nelle pagine di cronaca per l’ennesimo episodio di razzismo. «Offese razziste». Sospesa la partitaFirenze, 8 marzo 2026 – Sospesa la partita di Prima Categoria tra Audace Portoferraio e Ponsacco 1920. Altri aggiornamenti su Offese razziste Temi più discussi: Offese razziste a un'istruttrice di basket; Offese razziste a un'istruttrice di basket, Mazzeo: Rabbia profonda; Offese razziste alla partita: vittima istruttrice di basket. Non resti tutto nel silenzio; La lettera di Diarra, istruttrice di minibasket: Insulti razzisti da due genitori. Offese razziste a un'istruttrice di basket, Mazzeo: Rabbia profondaOffese a sfondo razzista provenienti dal pubblico durante una partita di basket, rivolte a una istruttrice. A denunciare l'episodio è il Basket Calcinaia ... gonews.it Offese razziste alla partita: vittima istruttrice di basket. Non resti tutto nel silenzioLa ragazza: Fa strano di più se si pensa che sono parole arrivate da due donne. Il vicepresidente Mazzeo la invita in consiglio regionale: istituzioni vicine ... msn.com Toscana - Offese razziste e calciatore in ospedale: squadra abbandona il campo - facebook.com facebook