offese razziste sospesa la partita

Durante una partita di Prima Categoria tra Audace Portoferraio e Ponsacco 1920, l'arbitro ha fermato il gioco a causa di alcune offese razziste rivolte ai giocatori. La partita è stata immediatamente sospesa e non è stata ripresa. La decisione è stata presa sul campo in seguito ai comportamenti dei tifosi. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi a Firenze.

Firenze, 8 marzo 2026 – Sospesa la partita di Prima Categoria tra Audace Portoferraio e Ponsacco 1920. Secondo quanto è stato possibile apprendere, la squadra ospite avrebbe lasciato il campo per protesta per alcuni cori razzisti, mentre il punteggio era di 2-0 per i padroni di casa. Non è chiaro però se le offese razziste ci siano state oppure no. Secondo diverse testimonianze non ci sarebbe stata nessuna offesa, mentre la gara è stata comunque piuttosto nervosa con falli di gioco. L’arbitro, di fronte al rientro negli spogliatoi di una delle due squadre, ha sospeso la gara, bisognerà capire ora quale sarà il senso del suo referto e questo sarà svelato in settimana con le decisioni del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

