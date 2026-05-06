Bosisio sotto le Stelle | una grande festa per la comunità con 8 aree tematiche

Sabato 23 maggio, dalle 18 alle 23.30, il centro di Bosisio Parini ospiterà l’evento “Bosisio sotto le Stelle”. La manifestazione si svolgerà in otto aree tematiche diverse, coinvolgendo la comunità locale in una serata dedicata alla socializzazione e alle attività all’aperto. La festa sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento e incontri, offrendo un’occasione di aggregazione per i residenti.