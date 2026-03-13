Le Fiere accendono il centro Oltre 250 operatori tra bancarelle espositori e aree tematiche

Le fiere animano il centro con oltre 250 operatori tra bancarelle espositori e aree tematiche. La presenza complessiva comprende 257 attività, di cui 169 sono bancarelle tradizionali. La manifestazione coinvolge vari settori e si svolge in diverse zone del centro cittadino. La maggior parte degli espositori si dedica alla vendita su bancarelle, creando un'ampia offerta per i visitatori.

di Claudio Roselli Una presenza complessiva di 257 attività fra operatori ambulanti ed espositori delle diverse aree tematiche, con la maggioranza costituita dalle bancarelle tradizionali, che occuperanno 169 posti. L’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima a, in programma la prossima settimana da giovedì 19 a domenica 22 marzo, è stata ufficialmente presentata ieri mattina a Palazzo delle Laudi con le sue novità e con una particolarità che riguarda l’ultima giornata: essendo anche quella del referendum, verrà modificato il senso di circolazione in via della Fortezza per convogliare i veicoli nell’area del Campaccio, sede di numerose sezioni elettorali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Fiere accendono il centro. Oltre 250 operatori tra bancarelle espositori e aree tematiche Articoli correlati Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: "Spostiamo le bancarelle in centro"Dibattito aperto ad Alberobello per lo spostamento del mercato cittadino nelle zone del centro. Fiere, Solids: oltre 160 espositori per l'unico evento italiano sui materiali solidi sfusiHa aperto a Fiere di Parma Solids Parma 2026, l’unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione di... Contenuti e approfondimenti su Fiere accendono Discussioni sull' argomento Le Fiere accendono il centro. Oltre 250 operatori tra bancarelle espositori e aree tematiche; A Madrid torna la fiera ArcoMadrid. La settimana dell’arte contemporanea si accende (ma tra le proteste); KEY 2026 accende Rimini: al via la fiera globale della transizione energetica; San Giuseppe accende l’Oltretorrente. Manca pochissimo all’Antica Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene e noi di Da Canal Macchine Agricole non potevamo mancare all’appuntamento più atteso del territorio! Dal 7 al 9 marzo, i motori si accendono tra le colline del Prosecco Stiamo prepar - facebook.com facebook