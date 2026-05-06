Borgorose scuola negata | Calisse contesta il blocco delle classi

A Borgorose, la partecipazione di soli sette studenti ha impedito l'apertura di una classe tecnica nella scuola locale. La Regione Lazio ha deciso di non concedere deroghe nonostante le richieste, creando tensioni tra le parti interessate. La questione riguarda principalmente le aree interne e le modalità di accesso alle deroghe previste dalla normativa, con il risultato di un blocco che coinvolge studenti e istituzioni.

? Cosa scoprirai Come possono 7 iscritti bloccare l'apertura di una classe tecnica?. Perché la Regione Lazio ignora le deroghe per le aree interne?. Chi deve intervenire per evitare lo spostamento forzato degli studenti?. Quali conseguenze avrà il blocco scolastico sulla sopravvivenza di Borgorose?.? In Breve Blocco basato sul limite di 27 studenti previsto dal D.P.R. 812009.. Sette iscritti devono spostarsi verso i centri di Rieti o L'Aquila.. Borgorose rientra nelle aree interne secondo la Strategia Nazionale Aree Interne.. Richiesta ufficiale punta all'attivazione della classe tramite l'organico di fatto.. Il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, contesta duramente il rifiuto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di attivare la classe prima dell’Istituto Tecnico IETES per l’anno scolastico 20262027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgorose, scuola negata: Calisse contesta il blocco delle classi Notizie correlate Organici scuola, Anief: sul 2026/27 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classiAnief - L’analisi del decreto sugli organici evidenzia un quadro caratterizzato da elementi di continuità, ma anche da alcune criticità che meritano... Valditara e Giuli firmano il Protocollo d’intesa scuola-cultura: arte e patrimonio artistico nelle classi per l’educazione alla bellezza delle nuove generazioniIl Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno siglato un Protocollo d'intesa... Contenuti di approfondimento Si parla di: Borgorose, classe IETES negata con 7 iscritti. Calisse: Deroga per aree interne ignorata, così si svuotano i territori; Borgorose, scuola a rischio chiusura: organici stabili ma scoppia il caso della classe negata. Un Kit-Baby in omaggio per i neonati 2026 di Borgorose: l'iniziativa di CalisseRIETl - Il Comune di Borgorose lancia il programma Kit-Baby, un’iniziativa rivolta a tutti i nuovi nati del 2026, pensata come segnale concreto di attenzione verso le famiglie. Ad annunciarla è stato ... ilmessaggero.it