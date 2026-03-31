Organici scuola Anief | sul 2026 27 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classi

Anief - L’analisi del decreto sugli organici evidenzia un quadro caratterizzato da elementi di continuità, ma anche da alcune criticità che meritano attenzione per garantire un miglioramento della qualità del sistema scolastico. L'articolo Organici scuola, Anief: sul 202627 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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