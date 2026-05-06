Il Borgo Conventi ha inaugurato la nuova stagione dedicata alle esperienze, offrendo ai visitatori un’opportunità di conoscere più da vicino il mondo della produzione vinicola. La cantina non si limita alla lavorazione delle uve, ma si presenta anche come uno spazio aperto alla socialità e alla cultura, creando un ambiente che richiama un’atmosfera domestica. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in attività e percorsi sensoriali legati al vino.

Oltre a essere un luogo di produzione, una cantina è anche uno spazio sociale, culturale, quasi domestico. È su questa idea che Borgo Conventi costruisce la sua primavera, aprendo la tenuta a un calendario di appuntamenti che usa il vino come punto di partenza, non come punto d’arrivo. Nel cuore del Collio, tra filari che in questa stagione tornano a disegnare il paesaggio con la loro geometria più viva, la cantina propone un programma che mette insieme enoturismo, gastronomia, musica e attività per famiglie. Il primo tassello è quello di Vigneti Aperti, iniziativa del Movimento Turismo del Vino che invita a vivere il vigneto nel suo momento più espressivo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Borgo Conventi apre la stagione delle esperienze

Notizie correlate

Tra vigneti, degustazioni e natura: arriva la stagione delle esperienze all’aria apertaLa bella stagione invita a rallentare e riscoprire il piacere delle esperienze autentiche, dove natura, racconto e convivialità si intrecciano.

Leggi anche: Crespi d’Adda apre la stagione delle visite: il villaggio operaio si racconta

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Tra i filari | Borgo Conventi apre la stagione delle esperienze; Borgo Conventi presenta il suo Luna di Ponca.

Nel Collio il vino diventa il centro di un racconto più ampio fatto di paesaggio, manualità, musica e relazioni. Da maggio all’estate, la tenuta friulana costruisce un ...Oltre a essere un luogo di produzione, una cantina è anche uno spazio sociale, culturale, quasi domestico. È su questa idea che Borgo Conventi costruisce la sua primavera, aprendo la tenuta a un ... linkiesta.it

Sulle morbide colline del Collio goriziano la nuova vita di Borgo ConventiUna distesa di vigneti accarezzata dal profilo morbido delle colline del Collio goriziano. È qui, a Farra d'Isonzo, che si trova Borgo Conventi, tenuta la cui storia affonda le radici in una leggenda ... repubblica.it

L’area pedemontana di San Martino: tra conventi e antiche strade Intorno alla metà del Cinquecento, questa zona ai piedi della collina di San Martino conobbe una trasformazione profonda: nel 1560 sorse il convento e la chiesa di Monte Calvario, edifici che - facebook.com facebook

#25aprile #Trieste Cena dai turchi: spumante metodo classico 'Magnificat' Gori (Nimis_UD), millesimato 2020, 80% PN 20% Chardonnay; antipasto (olive, S. Daniele, bresaola, confettura di fichi); asparagi-funghi-parmigiano by Hasan (+ Sauvignon Borgo Con x.com