Crespi d’Adda apre la stagione delle visite | il villaggio operaio si racconta

Crespi d’Adda apre le sue porte al pubblico per la prima volta in questa stagione, offrendo visite guidate che permettono di scoprire il villaggio operaio. Durante le visite, i partecipanti possono esplorare le case dei lavoratori, l’edificio industriale e le aree comuni, immergendosi nella storia e nell’architettura di questo sito riconosciuto come patrimonio mondiale dell’umanità.

Crespi d’Adda apre le sue porte ad un’esperienza unica tra passato e futuro. Con le visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda – che dal 2017 cura l’offerta turistica e culturale del sito in convenzione con il Comune di Capriate San Gervasio (Bg) – è possibile trascorrere piacevoli giornate nel celebre villaggio operaio tra Bergamo e Milano, da trent’anni Patrimonio UNESCO dell’Umanità, tutt’ora ancora abitato. Nato per gli operai e le maestranze del grande cotonificio fondato da Cristoforo Crespi a fine Ottocento tra il fiume Adda e il Brembo, Crespi d’Adda è un luogo straordinario, testimone di una stagione industriale e sociale unica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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