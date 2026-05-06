A Bordighera, il Centro Famiglie ha rivolto una richiesta ai candidati sindaco, chiedendo loro di presentare proposte concrete per aumentare gli aiuti alle famiglie. La richiesta riguarda anche le modalità di integrazione tra servizi professionali e l’attività dei volontari. La questione è al centro del dibattito elettorale, con i candidati che si preparano a illustrare le proprie strategie per affrontare questa esigenza.

? Cosa scoprirai Quali strategie concrete proporranno i candidati per sostenere le famiglie?. Come verranno integrati i servizi professionali con il lavoro dei volontari?. Perché il sostegno alla genitorialità è considerato un investimento strategico?. Chi garantirà che il carico sociale non ricada solo sul volontariato?.? In Breve Nel 2024 il Centro ha assistito 1.456 beneficiari tramite servizi gratuiti.. Sono state offerte quasi 5.000 ore di prestazioni gratuite al territorio bordigherasco.. L'appello chiede l'integrazione tra servizi professionali e rete delle associazioni locali.. Le proposte mirano a includere maternità e giovani nei programmi d'azione comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, il Centro Famiglie chiede ai candidati sindaco nuovi aiuti

Notizie correlate

Marradi, fondi insufficienti: il sindaco chiede nuovi aiuti? Cosa sapere Il sindaco Triberti chiede nuovi fondi per la ricostruzione post-alluvione a Marradi.

Bordighera: il piano di Baldassarre per nuovi servizi alle famiglie? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai servizi per le famiglie di Bordighera? Chi gestirà concretamente il nuovo Sportello Famiglia proposto dal...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bordighera Domani: famiglia, comunità e qualità della vita al centro del programma di Marzia Baldassarre; COMUNE CATANZARO * : PUBBLICATO L'AVVISO PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI LEPS. BELCARO: UN INTERVENTO DI VALORE, CON AL CENTRO IL SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E LA PREVENZIONE DELL; Famiglia di 13 cinghiali guada il torrente a Imperia; Magia e natura al Molo 8.44: proseguono gli eventi per le famiglie.

Castelnovo: il Centro per le Famiglie promuove il Festival delle FamiglieSabato 9 maggio 2026 l’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti ospiterà il Festival delle Famiglie – Corpi, parole, relazioni, un pomeriggio di incontri, ... redacon.it

Il Centro famiglie festeggia ben 25 anni di ascolto e sostegnoEssere genitori è il mestiere più complesso, ma anche il più gratificante quando si superano le difficoltà che un nucleo familiare comporta, dalla crescita di un figlio al dolore del divorzio. Tutte ... ilrestodelcarlino.it

Elezioni, Grazia Gencarelli: “Mettere al centro famiglie, scuola e coesione sociale per la Trani del futuro” #trani - facebook.com facebook