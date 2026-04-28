Marradi fondi insufficienti | il sindaco chiede nuovi aiuti

Il sindaco di Marradi ha annunciato la richiesta di ulteriori finanziamenti per sostenere i lavori di ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito la zona. La città ha evidenziato la carenza di fondi disponibili e ha deciso di incontrare i parlamentari per discutere di possibili aiuti economici. L’appuntamento è previsto per giovedì 14 maggio alle ore 18 presso il teatro locale.

? Cosa sapere Il sindaco Triberti chiede nuovi fondi per la ricostruzione post-alluvione a Marradi.. L'incontro con i parlamentari a teatro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 18.. Il sindaco Tommaso Triberti ha lanciato un appello per il rifinanziamento del piano di ricostruzione a Marradi, segnalando come le risorse attualmente stanziate dal Governo e dalla Regione non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare dei danni dopo l’alluvione del 14 marzo 2025. La comunità dell’Alto Mugello si prepara a un momento di confronto diretto e necessario. Giovedì 14 maggio, alle ore 18, la Sala Mokambo del teatro locale ospiterà un incontro organizzato dall’amministrazione comunale per tracciare un bilancio accurato degli interventi post-emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marradi, fondi insufficienti: il sindaco chiede nuovi aiuti Notizie correlate Bollette energia: Octopus Energy critica il decreto, aiuti insufficienti e finanziamento iniquo tramite tasse.La bozza del decreto sulle bollette energetiche solleva forti critiche da parte di Giorgio Tomassetti, amministratore delegato di Octopus Energy... Stadio Bologna, il sindaco Lepore sul restyling: “Pronti a trovare nuovi fondi”Bologna, 6 febbraio 2026 – I 40 milioni ci sono ed eventualmente saranno cercati anche altri fondi. Una raccolta di contenuti Si parla di: Un anno dopo l’alluvione: I fondi sono insufficienti; Un anno dopo l’alluvione | I fondi sono insufficienti. Un anno dopo l’alluvione: I fondi sono insufficientiIl sindaco Triberti: Abbiamo speranza che il piano venga rifinanziato. Intanto il 14 maggio ci sarà un incontro per fare il punto degli interventi. ilgiorno.it