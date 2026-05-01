Dal 1° maggio al 2 agosto, a Parma si tengono due esposizioni di Brian Eno, intitolate “SEED” e “My Light Years”. Le mostre sono state organizzate dal Comune di Parma e curate da Alessandro Albertini. “SEED” è un’installazione site-specific, mentre “My Light Years” rappresenta la prima esposizione europea dell’artista. Entrambe le iniziative combinano elementi visivi e sonori.

Brian Eno a Parma per SEED e My Light Years – foto di Michele Riccomini PARMA – Dal 1° maggio al 2 agosto, Parma ospita l’universo sonoro e visivo di Brian Eno attraverso “SEED” e “My Light Years”, realizzati dal Comune di Parma con la curatela di Alessandro Albertini. A quattro anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d’Oro alla carriera conferitogli da La Biennale di Venezia nel 2023, l’artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi di due dei complessi culturali più rappresentativi della città, chiusi al pubblico da anni e restituiti alla fruizione pubblica: il Complesso Monumentale di San Paolo e l’Ospedale Vecchio.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brian Eno svela l’installazione site-specific “SEED” e la sua prima mostra europea “My Light Years” a Parma

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