My Light Years la prima mostra europea di Brian Eno a Parma

Dal 1° maggio al 2 agosto, Parma ospita l’universo sonoro e visivo di Brian Eno attraverso “ SEED” e “ My Light Years”, realizzat i dal Comune di Parma con la curatela di Alessandro Albertini. A quattro anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d’Oro alla carriera conf eritogli da.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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"Ari Ko Di" (I am here) is another instrumental track from the album "Light Years", performed live - facebook.com facebook