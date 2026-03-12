Piccole imprese per oltre un centinaio di attività quasi mezzo milione di contributi a fondo perduto

Oltre cento attività di piccole imprese hanno ricevuto quasi mezzo milione di contributi a fondo perduto. La sfida principale per queste aziende consiste nel riuscire a individuare e accedere ai fondi disponibili per il loro sviluppo. Molte di queste imprese incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie, complicando la loro crescita e la sostenibilità.

I 470 mila euro, ottenuti tramite i fondi Eber, saranno destinati agli investimenti per lo sviluppo delle attività, come l’acquisto di macchinari, attrezzature e miglioramenti tecnologici Una delle principali difficoltà per le piccole imprese, che diventa in alcuni casi un vero e proprio ostacolo, risiede nella capacità di intercettare contributi e fondi a sostegno del loro sviluppo. Nel tentativo di rispondere a queste criticità, Cna ha scelto di mettere a disposizione strumenti e soluzioni mirate. “Grazie all'Ente bilaterale dell’artigianato in Emilia-Romagna (Eber) – prosegue la confederazione –, nel 2025 Cna Ravenna ha gestito 142... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

