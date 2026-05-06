Bonus idrico imprese contributi a fondo perduto fino al 90% | domande al via

È stato aperto il periodo per inviare le domande relative al bonus idrico destinato alle imprese, un incentivo che permette di ottenere contributi a fondo perduto fino al 90%. Invitalia ha confermato che le risorse del Fondo SFNIISSI saranno utilizzate per finanziare questa misura. Le aziende interessate possono quindi presentare le richieste per usufruire di queste agevolazioni, che riguardano interventi nel settore idrico.

Tra i nuovi incentivi nazionali, Invitalia ha confermato le risorse del Fondo SFNIISSI destinate a finanziare il bonus idrico imprese. Si tratta di una misura interessante non solo per l’entità delle agevolazioni – che possono arrivar e fino al 90% a fondo perduto – ma anche per il suo ruolo nel favorire la transizione verso un sistema idrico più resiliente, efficiente e adeguato alle sfide dei cambiamenti climatici. In cosa consiste il bonus idrico per le imprese. Il bonus idrico imprese è un incentivo pubblico pensato per sostenere gli investimenti nel settore dell’acqua e per migliorare infrastrutture, reti e sistemi di gestione delle risorse idriche.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus idrico imprese, contributi a fondo perduto fino al 90%: domande al via Notizie correlate Piccole imprese, per oltre un centinaio di attività quasi mezzo milione di contributi a fondo perdutoI 470 mila euro, ottenuti tramite i fondi Eber, saranno destinati agli investimenti per lo sviluppo delle attività, come l’acquisto di macchinari,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari; Case popolari: al via il nuovo bando in due comuni. I requisiti e come fare domanda. Fondo idrico, via al bando da 1 miliardo di euro per le infrastruttureDal 6 al 28 maggio le domande per le sovvenzioni SFNIISSI: finanziati interventi su sicurezza, efficienza, resilienza e perdite idriche ... edilportale.com SFNIISSI: al via i contributi per gli investimenti nelle infrastrutture idricheInvitalia presenta sul proprio sito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore ... ipsoa.it Anche per il 2026 viene confermato il Bonus Idrico Integrativo, una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie che consente di ottenere sgravi o rimborsi sulla tariffa del servizio idrico, in base ai requisiti previsti dal bando - facebook.com facebook BAGNO A RIPOLI - Bagno a Ripoli, bonus idrico integrativo: via alle richieste. Domande fino al 29 maggio. Si tratta di una agevolazione tariffaria, integrativa rispetto al Bonus idrico nazionale e destinata alle utenze deboli. x.com