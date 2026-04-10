Lancia il carrello contro gli addetti alla sicurezza per fuggire con la merce rubata | condannata ma a poco perché cleptomane

Una donna è stata condannata per aver tentato di rubare abiti in un supermercato. Quando è stata scoperta, ha lanciato il carrello contro gli addetti alla sicurezza e ha cercato di colpirli con la borsa. L’episodio è avvenuto durante il tentativo di furto, che l’ha portata a finire sotto processo per tentata rapina impropria. La condanna è stata lieve, in quanto la donna è riconosciuta come cleptomane.

Tenta di rubare abiti al supermercato, ma viene scoperta, allora prima lancia il carrello contro gli addetti alla sicurezza e poi tenta di colpirli con la borsa e finisce sotto processo per tentata rapina impropria.La donna era entrata in un supermercato con un dispositivo professionale per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ruba un profumo e lo nasconde per fuggire, notato dagli addetti alla sicurezza: intervengono i carabinieriL’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita di via Etnea, dove gli addetti alla sicurezza, attraverso il sistema di videosorveglianza,... Vende merce rubata, ma il potenziale acquirente è un carabiniere fuori servizioNel pomeriggio di martedì 31 marzo, un carabiniere di Ferrara si trovava, libero dal servizio e in abiti civili, in via Padova nei pressi di un...