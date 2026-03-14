Ispra | merce sequestrata donata ai poveri

A Ispra, un venditore ambulante è stato fermato mentre vendeva frutta e verdura senza autorizzazioni. Il suo furgone, sequestrato, è stato sottoposto a fermo amministrativo. La merce presente nel veicolo è stata donata ai bisognosi. L’intervento è avvenuto in seguito a controlli delle autorità locali. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Nel cuore di Ispra, un venditore ambulante ha il proprio furgone sottoposto a fermo amministrativo dopo essere stato individuato mentre commerciava frutta e verdura senza l’autorizzazione necessaria. L’attività irregolare, svolta da tempo sul territorio, ha portato al sequestro della merce che è stata successivamente donata alla comunità Casa Don Guanella. L’intervento delle autorità non si è limitato alla sanzione, ma ha trasformato una violazione normativa in un atto di solidarietà concreta per i cittadini del luogo. La Guardia di Finanza di Varese, insieme alla Polizia locale, ha agito per tutelare la legalità economica senza dimenticare le esigenze sociali immediate della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti discussi: Vendeva frutta e verdura senza permesso a Ispra, merce sequestrata e donata ai bisognosi; Fruttivendolo abusivo a Ispra: blitz della Finanza. E donazione alla Don Guanella.