Un arciere paralimpico di 41 anni è stato arrestato ieri con l’accusa di stalking e violenza sessuale. Era uno dei rappresentanti più noti del tiro con l’arco paralimpico italiano. Secondo le indagini, avrebbe molestato le compagne di nazionale per cinque anni senza che nessuno intervenisse. La notizia ha sollevato attenzione sul comportamento di alcuni atleti di alto livello e sulla mancanza di segnalazioni da parte di chi avrebbe subito le molestie.

Bonacina, l’arciere arrestato ieri con le accuse di stalking e violenza sessuale, ha 41 anni ed era uno dei volti di punta del tiro con l’arco paralimpico italiano. Campione del mondo nel 2023 e Collare d’oro al merito sportivo del Coni nello stesso anno, è finito ai domiciliari su disposizione della procura di Roma. Secondo l’indagine della polizia postale, avrebbe molestato cinque atlete e un’allenatrice della nazionale tra il 2019 e il 2024. Cinque anni in cui i comportamenti si sono ripetuti con una costanza che non lascia spazio all’equivoco. Bonacina: dall’arresto ai fatti di Parigi e le chat con le minorenni. Come ricostruito da Repubblica, il passaggio più grave porta dritto alla Francia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bonacina, l’arciere paralimpico che per cinque anni ha molestato le compagne di nazionale senza che nessuno intervenisse

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