Anna, 41 anni, ha già organizzato il suo funerale, spiegando che si tratta di un atto d’amore volto a evitare ai familiari di dover affrontare decisioni difficili nel momento del dolore. Ha chiesto che, al posto di fiori, le persone portino a casa una pianta da curare. Anna e Franco hanno deciso di pianificare le esequie per ridurre il peso sugli altri, dimostrando come questa scelta possa rappresentare una forma di libertà.

Quando lo raccontava negli anni successivi, gli altri la guardavano come un’aliena. «Mi sembrava ridicolo parlarne, ma ne sentivo il bisogno: volevo che il mio saluto fosse conforme a quello che sono». Nel 2025 ha messo tutto nero su bianco, scegliendo di fare una pianificazione funebre, ovvero di mettere per iscritto tutti i suoi desiderata in merito alla sua cerimonia funebre, anche perché la sua salute – una displasia cardiaca e un ipotiroidismo che l’accompagna da tempo – la espone più di altri alla fragilità della vita. «Penso spesso al fatto che potrei lasciare i miei figli e mio marito prima del tempo. Pianificare per me è un atto d’amore: tolgo a loro il peso delle decisioni peggiori, quelle che nessuno vorrebbe prendere soffocato dal dolore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anna, 41 anni, che ha già pianificato il suo funerale: «È un atto d’amore: tolgo ai miei cari il peso delle decisioni peggiori, quelle che nessuno vorrebbe prendere soffocato dal dolore. Vorrei che le persone portassero a casa una pianta, da accudire»

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Discussioni sull' argomento Anna, 41 anni, che ha già pianificato il suo funerale: È un atto d’amore: tolgo ai miei cari il peso delle decisioni peggiori, quelle che nessuno vorrebbe prendere soffocato dal dolore. Vorrei che le persone portassero a casa una pianta, da accudire; Anna Maria Viziale, in trincea per la scuola negli anni del boom demografico; Anarchici morti a Roma: chi è Alfredo Cospito, al 41 bis da quattro anni; Compie 100 anni e tutta la comunità si stringe intorno a lei: una festa piena di affetto e gratitudine.

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