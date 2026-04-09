Egitto Etiopia e Sudan alla guerra del Nilo | la sfida per la sovranità sull’acqua

Da it.insideover.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di dieci anni, Egitto, Etiopia e Sudan sono coinvolti in una disputa riguardante la diga sul Nilo, nota come GERD. La questione si concentra sulle modalità di gestione e sull’utilizzo delle risorse idriche del fiume, con tensioni crescenti tra i paesi interessati. La costruzione della diga ha acceso un dibattito internazionale, con ogni parte che rivendica i propri diritti sulla risorsa condivisa.

Per oltre un decennio, la disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) è stata raccontata come un conflitto sulla sua costruzione. Oggi questa lettura è superata. La diga è una realtà operativa, inaugurata e integrata nel sistema del Nilo orientale. Il vero terreno di scontro si è spostato: non è più “se” la diga debba esistere, ma come deve essere gestita. Le nuove linee di frizione riguardano regole di rilascio, gestione delle siccità, condivisione dei dati e meccanismi giuridici vincolanti. In altre parole, la disputa è diventata una questione di governance idrica e potere regionale. Il nodo egiziano: vulnerabilità strutturale e diritto storico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Egitto, Etiopia e Sudan alla guerra del Nilo: la sfida per la sovranità sull’acqua

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