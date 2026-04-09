Da più di dieci anni, Egitto, Etiopia e Sudan sono coinvolti in una disputa riguardante la diga sul Nilo, nota come GERD. La questione si concentra sulle modalità di gestione e sull’utilizzo delle risorse idriche del fiume, con tensioni crescenti tra i paesi interessati. La costruzione della diga ha acceso un dibattito internazionale, con ogni parte che rivendica i propri diritti sulla risorsa condivisa.

Per oltre un decennio, la disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) è stata raccontata come un conflitto sulla sua costruzione. Oggi questa lettura è superata. La diga è una realtà operativa, inaugurata e integrata nel sistema del Nilo orientale. Il vero terreno di scontro si è spostato: non è più “se” la diga debba esistere, ma come deve essere gestita. Le nuove linee di frizione riguardano regole di rilascio, gestione delle siccità, condivisione dei dati e meccanismi giuridici vincolanti. In altre parole, la disputa è diventata una questione di governance idrica e potere regionale. Il nodo egiziano: vulnerabilità strutturale e diritto storico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Egitto, Etiopia e Sudan alla guerra del Nilo: la sfida per la sovranità sull’acqua

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#Regeni, italiano torturato e ammazzato in #Egitto. C'è un documentario su Regeni. Ma il governo si rifiuta di sostenerlo. Come mai proprio quello Eh, non sei abbastanza fotogenico #Biani ! Già la #verità non è fotogenica. Lo stesso per #Aldrovandi @m x.com

Rientrata da un bellissimo tour in Egitto che ho organizzato direttamente con Mohamed Nile di EGYPT DESERT NOMAD TOUR tra Cairo con il suo caratteristico suq, Giza tra piramidi, sfinge e il magnifico GEM , l’oasi di Siwa con la sua splendida cittadella e i - facebook.com facebook