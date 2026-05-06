Bolzano via Santa Geltrude | arrivano i parcheggi blu per la sosta

A Bolzano, lungo via Santa Geltrude, sono stati introdotti i parcheggi a pagamento di colore blu. La novità riguarda la gestione della sosta per i residenti e per chi utilizza i posti auto nella zona. La presenza dei nuovi parcheggi si affianca a quelli già disponibili e modifica la ripartizione tra gli spazi di sosta bianca e blu, incidendo sulle abitudini di chi frequenta la via.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sosta per chi abita in via Santa Geltrude?. Quali sono i nuovi equilibri tra parcheggi bianchi e blu?. Perché i commercianti della zona hanno accolto con favore la novità?. Chi pagherà il prezzo di questa nuova gestione della viabilità?.? In Breve Nuovi stalli derivano dal riequilibrio degli spazi in esubero di via San Vigilio.. Commercianti locali accolgono con sollievo la misura per favorire il flusso clienti.. Alcuni residenti temono carenza di posti bianchi per le necessità del quartiere.. Amministrazione monitorerà l'impatto della rotazione nei prossimi mesi in via Santa Geltrude.. Dopo anni di attese per risolvere il caos della sosta, l’amministrazione guidata da Claudio Corrarati ha introdotto i parcheggi blu in via Santa Geltrude a Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, via Santa Geltrude: arrivano i parcheggi blu per la sosta Notizie correlate Strisce blu senza sosta. A Fano aumentano i parcheggi a pagamentoStamattina scattano i nuovi parcheggi a pagamento in tre importanti vie a ridosso del centro: le vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. Nuove zone blu a Monreale: arrivano i parcheggi a pagamento in via Pio La TorreMONREALE – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato l’istituzione di nuove aree di sosta a pagamento... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La violenza stradale cresce in città; Presentato lo Youth Elite Team 2026. Tunnel del Virgolo, il sottopasso di via Santa Geltrude chiuso al transito per dieci mesiBOLZANO. Via Piè di Virgolo chiusa sino a fine 2027; via del Calvario aperta a singhiozzo a orari; sottopasso di via Santa Geltrude interdetto al transito di auto, bus, bici e pedoni da febbraio e per ... altoadige.it Sottopasso via Santa Gertrude-via Trento: via al doppio senso di marcia con il semaforo riprogrammatoBOLZANO. Lunedì 9 febbraio saranno completati i lavori di riconfigurazione dell’impianto semaforico del sottopasso tra via Santa Geltrude e via Trento, con l’obiettivo di renderlo percorribile dalle ... altoadige.it 29 aprile 2026. "Oggi celebriamo Santa Caterina da Siena! Forse non tutti sanno che anche la nostra Santa Geltrude si chiamava Caterina: un filo invisibile lega queste due giganti della fede. Entrambe innamorate dell’Eucaristia, ci ricordano che l'incontro con - facebook.com facebook