La Giunta comunale di Monreale ha deciso di introdurre parcheggi a pagamento in alcune zone della città, tra cui via Pio La Torre. La delibera riguarda l’istituzione di nuove aree di sosta a pagamento, che saranno designate come zone blu. La misura è stata approvata dal sindaco e dai membri dell’amministrazione comunale.

MONREALE – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato l’istituzione di nuove aree di sosta a pagamento nel territorio cittadino. La decisione, formalizzata con la delibera n. 145 del 26 marzo 2026, mira a disciplinare il traffico urbano e favorire la rotazione dei veicoli in zone ad alta densità, garantendo al contempo una migliore gestione degli spazi pubblici. Il provvedimento prevede l’individuazione di 56 nuovi stalli destinati alle autovetture (categoria M1). La zona scelta per l’estensione delle “strisce blu” è via Pio La Torre, un’area strategica per la viabilità locale. La sosta sarà regolamentata tramite parcometri e il controllo del rispetto delle norme sarà affidato agli ausiliari della sosta, ferma restando la competenza degli organi di polizia stradale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Nuove zone blu a Monreale: arrivano i parcheggi a pagamento in via Pio La Torre

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