A Bolzano, studenti di un liceo hanno deciso di condividere apertamente le proprie esperienze di dolore, rompendo il silenzio che li circondava. Durante un incontro, alcuni ragazzi hanno raccontato le difficoltà e le ferite personali che li hanno spinti a parlare, trovando nel confronto un modo per esprimere le proprie emozioni. I compagni presenti hanno ascoltato con attenzione, creando un momento di confronto e di apertura tra i giovani.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i compagni alle storie di dolore dei ragazzi?. Quali ferite personali hanno spinto gli studenti a rompere il silenzio?. Perché i genitori chiedono interventi sulla salute mentale già alle medie?. Come può la scuola trasformare queste testimonianze in un percorso costante?.? In Breve Bibliotecaria Larissa Liuni ha organizzato l'incontro partendo dal libro di Matteo Bussola.. Quattrocento studenti del liceo Carducci di Bolzano hanno partecipato alla discussione del 18 marzo.. Dirigente Francesca Maganzi promuove l'alleanza educativa tra scuola e famiglie per il benessere.. Genitori chiedono l'introduzione di progetti sulla salute mentale già durante le scuole medie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, il liceo si apre al dolore: ragazzi rompono il silenzio

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