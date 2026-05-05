Sempio interrogato i suoi avvocati rompono il silenzio La decisione bomba

Dopo l'interrogatorio, i legali di Sempio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, rompendo il silenzio sui fatti emersi. La decisione presa nei giorni scorsi ha suscitato grande attenzione e si inserisce in una fase in cui le scelte procedurali assumono un peso rilevante. In questo contesto, il silenzio appare come l’unica strada percorribile, in attesa di ulteriori chiarimenti su atti ancora nascosti o non del tutto compresi.

Ci sono snodi procedurali che pesano molto più di una semplice firma su un verbale, momenti in cui il silenzio diventa l’unica strategia possibile in un labirinto di atti non ancora del tutto svelati. Quando la pressione mediatica e giudiziaria si incrocia con la necessità di proteggere un percorso difensivo, ogni mossa deve essere calibrata al millimetro, soppesando non solo le prove materiali, ma anche l’impatto emotivo e psicologico di chi si trova al centro del mirino. In questo delicato equilibrio tra ciò che è noto e ciò che resta ancora custodito nei fascicoli della Procura, si gioca una partita a scacchi fondamentale per il futuro di un uomo e per la ricerca di una verità che sembra sfuggire a ogni tentativo di archiviazione definitiva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sempio interrogato, i suoi avvocati rompono il silenzio. La decisione bomba Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, dalla famiglia Poggi rompono il silenzio dopo le notizie su Sempio Garlasco, Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia: la scelta motivata dai suoi avvocatiLa nota degli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, legali dell’indagato per il delitto di Garlasco, alla vigilia dell’interrogatorio:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio; Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio. Garlasco, Sempio sceglie di non rispondere ai pm e chiede una consulenza personologica: interrogatorio per le gemelle CappaDilemma sciolto. Andrea Sempio, unico indagato nell’inchiesta-bis per l’omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere mercoledì 6 maggio, giorno in cui è stato convocato in Proc ... unita.it Andrea Sempio, i suoi legali: Domani non risponderà ai pm, quadro probatorio incompletoL’interrogatorio dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi previsto per domani. I legali: Si sottoporrà a una consulenza personologica ... milano.repubblica.it Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Li - facebook.com facebook #Garlasco, Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia: la scelta motivata dai suoi avvocati x.com