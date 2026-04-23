Rafa Leao e Riccardo Calafiori hanno deciso di parlare pubblicamente dopo le notizie emerse negli ultimi giorni riguardo a un caso che coinvolge escort. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni per chiarire la loro posizione e rispondere alle questioni sollevate dai media. La vicenda ha attirato l’attenzione, portando i due calciatori a commentare direttamente le circostanze che si sono susseguite.

Rafa Leao e Riccardo Calafiori rompono il silenzio sul caso delle escort e su tutti i fatti emersi in questi giorni. Sebbene non ci sia alcun calciatore indagato, sono emersi, tra tanti, anche i loro nomi In questi giorni si sta parlando molto delcaso che lega escort e calciatori.Il Giornaleha fatto vari nomi e tra questi sono usciti quelli diRafa LeaoeRiccardo Calafiori. I due hanno deciso di rompere il silenzio su questa questione per smentire le voci circolate sul loro conto, sottolineando che non c’entrano nulla con questa storia e che non vogliono che il loro nome entri in questa inchiesta. “In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso escort, Leao e Calafiori rompono il silenzio

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