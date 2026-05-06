A Bolzano, un progetto mira a favorire l’indipendenza femminile attraverso l’uso della bicicletta. Le donne coinvolte partecipano a un percorso di integrazione tra i quartieri di Laives e Bolzano, coordinato da enti locali. La bicicletta viene proposta come strumento per superare le difficoltà legate alle barriere culturali, offrendo loro una via per muoversi più facilmente e sentirsi più autonome nella vita quotidiana.

? Cosa scoprirai Come può una bicicletta abbattere le barriere culturali di queste donne?. Chi ha coordinato il percorso di integrazione tra Laives e Bolzano?. Perché l'equilibrio fisico è diventato una sfida psicologica per le partecipanti?. Quali impatti concreti ha avuto il progetto sulla loro autonomia quotidiana?.? In Breve Quindici donne di diverse nazionalità hanno partecipato al corso presso la Casa Circondariale.. L'istruttore Paolo Attanasio e la sociologa Karin Girotto hanno coordinato le lezioni pratiche.. Il progetto include attività di arte-terapia sostenute dal Distretto per favorire l'integrazione.. Cinque biciclette sono state consegnate all'officina della cooperativa sociale Savera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, donne in sella: la bici per conquistare l’indipendenza

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