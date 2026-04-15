Omicidio personal trainer a Foggia il killer ha agito in sella a una bici

Lunedì sera a Foggia, in via Caracciolo, un uomo in bicicletta ha sparato quattro colpi di pistola a un personal trainer di 42 anni, uccidendolo sul colpo. La vittima, incensurata e padre di due figlie, è stata colpita in modo ravvicinato. L’autore dell’omicidio si è dato alla fuga in bicicletta. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile.

(Adnkronos) – Era in sella a una bicicletta il killer che lunedì sera in via Caracciolo a Foggia, ha ucciso Annibale Carta, detto Dino, personal trainer di 42 anni, incensurato e padre di due figlie, con quattro colpi di pistola da distanza ravvicinata. La vittima era a spasso con il cane vicino alla sua abitazione.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Foggia, ucciso il personal trainer: spari durante la passeggiata col caneUn uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Caracciolo, in una zona della città di Foggia situata a breve distanza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio personal trainer, ucciso con un colpo alla schiena. Killer fuggito in bici; Foggia, le indagini sull'omicidio del personal trainer: c'è un sospettato, è fuggito in bicicletta; Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta: era vicino casa con il cane; Personal trainer freddato sotto casa a Foggia, mistero sul movente. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Omicidio a Foggia, personal trainer ucciso con colpi d'arma da fuoco: caccia al killerPersonal trainer ucciso a Foggia mentre portava a spasso il cane sotto casa: indagini in corso per ricostruire movente e responsabilità. notizie.it Omicidio Carta, il procuratore Infante: "sconcerto per omicidio personale trainer, massimo impegno" - facebook.com facebook Omicidio del personal trainer, Del Carmine: “Basta silenzio, #Foggia scenda in piazza per Dino” x.com