Sorpreso in sella a una bici rubata Condannato

Un uomo è stato arrestato mentre pedalava su una bicicletta rubata e poco dopo ha compiuto un furto in un supermercato. La scena si è svolta nel pomeriggio in una città, dove le forze dell'ordine lo hanno sorpreso in possesso del mezzo illecito. Dopo il processo, è stato condannato per i reati di furto e possesso di oggetti rubati.

Non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi in città. E invece è stato sorpreso in pieno giorno mentre pedalava su una bicicletta rubata e dopo aver fatto un furto in un supermercato. Per questo un 24enne tunisino, residente nel Fermano, ieri è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per ricettazione e violazione del foglio di via. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Giulia Casiello, al termine del processo con rito abbreviato. A difenderlo l’avvocato Emanuele Sensi. Il giovane era destinatario di un foglio di via notificato nel novembre 2023, per tre anni non avrebbe potuto mettere piede ad Ancona. Un divieto ignorato, come dimostrano i fatti del 27 luglio 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso in sella a una bici rubata. Condannato "Al ladro": sorpreso a rubare una bici minaccia i condomini con un coltelloTutto è iniziato con le urla di un residente che, affacciatosi dal proprio palazzo all’incrocio tra piazza Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto,... In sella alla bici nell’inferno dei viali di Firenze. Nervi tesi, caos e polvere: quando pedalare diventa una missione impossibileFirenze, 19 marzo 2026 – La città si attraversa in bici come in uno slalom, tra ostacoli improvvisi, deviazioni forzate per via dei lavori che... Signora: Deliveroo! E dove metto la bici #comicità #italia Argomenti più discussi: Sorpreso in sella a una bici rubata. Condannato; Sorpreso con droga aggredisce gli agenti: un arresto della Polizia di Stato; Un 13enne alla guida di un motorino senza targa e assicurazione: scatta il sequestro; Sassari, ritirate dalla Polizia Stradale 6 patenti per guida in stato d’ebbrezza. Sorpreso in sella a una bici rubata. CondannatoNon avrebbe nemmeno dovuto trovarsi in città. E invece è stato sorpreso in pieno giorno mentre pedalava su una ... ilrestodelcarlino.it Sorpreso con 3 kg di cocaina in auto: arrestato pusher ad Ariano Irpino - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook #DeRossi sorpreso dagli applausi dello Stadium: "Sono sincero..." x.com