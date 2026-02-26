Pagelle Bologna Brann | Joao Mario l’MVP che non ti aspetti Skorupski blinda la porta VOTI

Ecco le pagelle di Bologna contro Brann, con i voti ai protagonisti della partita. Joao Mario si distingue come il miglior in campo, sorprendendo per la sua prestazione. Skorupski si conferma decisivo tra i pali, mantenendo la porta inviolata. I giudizi sui giocatori riflettono l'andamento del match e le singole prestazioni dei protagonisti.

Pagelle Bologna-Brann 1-0, i voti della sfida: decide Joao MarioIl Bologna batte il Brann anche in casa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Pagelle Bologna-Brann 1-0: Joao Mario manda Italiano agli ottavi di Europa League. Skorupski miracoloso, male ZorteaIl Bologna conquista l'accesso agli ottavi di Europa League grazie al gol di Joao Mario: festa al Dall'Ara per la squadra di Italiano, che ora rischia il derby italiano contro la Roma ... sport.virgilio.it

Bologna-Brann 1-0, pagelle e tabellino: Joao Mario decisivo, Skorupski insuperabile, Rowe frizzante, Freuler solido, Sorensen rovina tuttoIl goal dell'ex Juventus proietta i felsinei tra le prime sedici del torneo: agli ottavi sarà sfida al Friburgo o possibile derby italiano con la Roma. msn.com

Bologna-Udinese, le pagelle: Orsolini non ne azzecca una, 5. Zamura, salvataggio che vale un gol: 6,5 x.com

#Bologna - #Udinese 1-0, LE PAGELLE: Zemura e poco altro. Manca il coraggio per fare punti facebook