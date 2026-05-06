A Bologna, si evidenzia una divisione netta tra zone con redditi elevati e aree più fragili dal punto di vista economico. Nei quartieri più benestanti si concentrano persone con redditi superiori ai 120mila euro all’anno, mentre in alcuni comuni vicini si registrano stipendi che non raggiungono la pensione minima. Questa distribuzione crea un quadro di disparità tra le diverse zone della provincia.

? Cosa scoprirai Dove si concentrano esattamente i redditi sopra i 120mila euro?. Quali comuni rischiano il declino con stipendi sotto la pensione minima?. Come influisce questo divario sulla sopravvivenza delle botteghe locali?. Perché la ricchezza bolognese non si distribuisce in modo omogeneo?.? In Breve Alcuni residenti bolognesi dichiarano redditi superiori a 120mila euro annui.. In alcuni comuni lo stipendio medio scende sotto la pensione minima.. Il divario territoriale influenza la domanda nelle botteghe e servizi locali.. I dati ministeriali Irpef evidenziano una distribuzione non omogenea del benessere.. I nuovi dati sulle dichiarazioni Irpef pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rivelano una profonda spaccatura economica nella provincia di Bologna, dove la ricchezza si concentra in specifiche aree geografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, la spaccatura dei redditi: tra zone ricche e fragilità

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