Dopo il pareggio contro il Como, il Napoli si prepara ad affrontare la partita contro il Bologna, con alcune novità dall’infermeria riguardanti i giocatori disponibili. Attualmente, la squadra si trova a tre punti dalla qualificazione alla prossima Champions League. Sono stati comunicati aggiornamenti sui recuperi dei calciatori infortunati o in ritardo di forma, che potrebbero essere impiegati nella prossima sfida.

Dopo il pareggio maturato contro il Como, il Napoli è adesso a soli tre punti dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo importante nonostante le ambizioni di inizio stagione, soprattutto in relazione ai tantissimi infortuni con cui Antonio Conte ha dovuto fare i conti. La sfida contro il Bologna rappresenta il primo match point e per l’occasione il tecnico azzurro potrebbe riavere a disposizione anche Antonio Vergara. Verso Napoli-Bologna, Vergara punta alla convocazione: il punto sugli infortunati. La prima novità, riportata dal Corriere dello Sport, è rappresentata da Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe riprendersi la scena contro il Bologna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità dall’infermeria: ecco chi può recuperare per la gara contro il Bologna

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