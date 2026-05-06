Bologna fa il punto sulla diffusione delle sostanze stupefacenti | un convegno interdisciplinare per affrontare le nuove sfide

Da bolognatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si è svolto un convegno dedicato all’analisi della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L’evento ha affrontato le problematiche legate all’emergere di nuove sostanze psicoattive sul mercato clandestino e alla circolazione di farmaci contraffatti. Sono stati presentati dati aggiornati sulla diffusione di queste sostanze e sulle sfide che rappresentano per la salute pubblica e la sicurezza. L’incontro ha coinvolto diverse figure professionali e istituzioni del settore.

La diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute pubblica e la sicurezza: le Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) emergono continuamente sul mercato clandestino delineando nuovi scenari di poliassunzione, i farmaci contraffatti circolano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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