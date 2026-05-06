Bologna fa il punto sulla diffusione delle sostanze stupefacenti | un convegno interdisciplinare per affrontare le nuove sfide

A Bologna si è svolto un convegno dedicato all’analisi della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L’evento ha affrontato le problematiche legate all’emergere di nuove sostanze psicoattive sul mercato clandestino e alla circolazione di farmaci contraffatti. Sono stati presentati dati aggiornati sulla diffusione di queste sostanze e sulle sfide che rappresentano per la salute pubblica e la sicurezza. L’incontro ha coinvolto diverse figure professionali e istituzioni del settore.

La diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute pubblica e la sicurezza: le Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) emergono continuamente sul mercato clandestino delineando nuovi scenari di poliassunzione, i farmaci contraffatti circolano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Basket - Serie "B» maschile interregionale: il punto. Bcl vuol restare primo. Le sfide da affrontareIl Bcl ha in mano il proprio destino in chiave primo posto in regular season che darebbe indubbi vantaggi nei play-off con le squadre emiliane e... Nuove nomine per i giovani commercialisti: "Sempre più uniti per affrontare le sfide del fisco"Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio, per il Bologna solo un punto con il Cagliari; La sindaca Marchetti fa il punto sulla SP21: pronto il progetto per la messa in sicurezza; CALCIO: Bologna senza idee, Il Cagliari resiste; Lontano da Casa - Karlsson e Raimondo piacciono alla dirigenza, El Azz verso un nuovo prestito. A Bologna l’industria funeraria fa il punto sui nuovi trend dell’ultimo salutoDal 7 al 9 maggio a BolognaFiere si tiene Tanexpo 2026, evento B2b di riferimento del settore. Il mercato in Italia supera i 2,5 milioni di euro ... repubblica.it DIRETTA | Bologna Cagliari (risultato finale 0-0): un punto a testa (3 maggio 2026)Diretta Bologna Cagliari streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net Bologna, 15 dicembre 2001. Novanta giorni dopo il Lausitzring. Alex Zanardi sale sul palco del Motor Show. Ha perso le gambe tre mesi prima, in Germania, in uno di quegli incidenti che sembrano togliere tutto: la carriera, il futuro, il senso stesso di quello che - facebook.com facebook La solidarietà vola alto: il pranzo delle Cucine Popolari sul tetto di Bologna x.com