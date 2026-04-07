Basket - Serie B maschile interregionale | il punto Bcl vuol restare primo Le sfide da affrontare

Nel campionato di serie B maschile, il Bcl ha ancora possibilità di mantenere la posizione di vertice in classifica alla fine della stagione regolare. La squadra mira a consolidare il primo posto, che faciliterebbe l'accesso ai play-off contro le formazioni emiliane e marchigiane. La lotta per la leadership si sviluppa nelle prossime gare, con il Bcl che cerca di ottenere punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

Il Bcl ha in mano il proprio destino in chiave primo posto in regular season che darebbe indubbi vantaggi nei play-off con le squadre emiliane e marchigiane. La franchigia lucchese è, adesso, al comando con 42 punti, dopo il blitz contro la Mens Sana. Come noto la formazione di coach Olivieri giocherà soltanto domenica prossima, a Firenze, contro Olimpia Legnaia, in quanto la gara contro Borgomanero è stata spostata al 16 aprile per la presenza di un giovane del team piemontese nella Nazionale di categoria. Il Costone, che deve ancora riposare, ha gli stessi punti dei biancorossi, ma con due partite in più, visto che ha vinto a San Miniato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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