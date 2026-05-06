Un ex coordinatore del 118 è stato condannato dopo essere stato accusato di aver avvelenato alcuni colleghi, inserendo farmaci nei loro pasti. Le indagini hanno rivelato come abbia tentato di coprire le sue tracce, adottando diverse strategie per sviare i sospetti e nascondere le prove delle sue azioni. La vicenda ha portato alla condanna definitiva dell’uomo, che ora dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a nascondere i farmaci nei pasti dei colleghi?. Quali strategie ha usato per sviare le indagini sulla sua responsabilità?. Perché ha inscenato una falsa rapina per coprire i suoi crimini?. Quanto dovranno risarcire le vittime per il clima di terrore creato?.? In Breve Dieci operatori avvelenati tra marzo 2020 e novembre 2023 presso l'ospedale Maggiore.. PM Francesca Rago ha ricostruito le azioni di Tacconi contro il reparto elisoccorso.. Risarcimento di 50.000 euro all'Ausl e 5.000 euro per ogni singolo operatore.. L'imputato ha simulato una rapina e due malori per sviare le indagini.. Il Gup Andrea Romito ha condannato Claudio Tacconi a 2 anni di reclusione per lesioni, stalking e simulazione di reato presso la centrale 118 dell’ospedale Maggiore di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, ex coordinatore 118 condannato: avvelenava i colleghi

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