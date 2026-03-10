118 in crisi | 70% dei turni senza medico il 118 in pericolo

Il sistema di emergenza calabrese sta attraversando una fase critica, con il 70% dei turni del 118 effettuati senza la presenza di un medico. Il capogruppo di Tridico, Enzo Bruno, ha presentato un’interrogazione formale alla Giunta regionale e al commissario ad acta Roberto Occhiuto, chiedendo chiarimenti sulla situazione attuale. La questione mette in evidenza le difficoltà operative del servizio di emergenza.

Il sistema di emergenza calabrese si trova al centro di un momento cruciale, mentre il capogruppo di Tridico Presidente Enzo Bruno ha lanciato un'interrogazione formale verso la Giunta regionale e il commissario ad acta Roberto Occhiuto. La questione riguarda il trasferimento di oltre mille operatori del 118 verso l'Azienda Zero, una manovra che rischia di aggravare una carenza medica già critica, con il 70% dei turni delle postazioni territoriali attualmente privi della figura del medico. In questa data odierna, martedì 10 marzo 2026, la preoccupazione principale non è solo burocratica ma vitale: come garantire i Livelli...