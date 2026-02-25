Nuovo volto del Catullo ambizioni internazionali ma anche nodi da sciogliere

Il progetto Romeo ha portato alla completa ristrutturazione del terminal dell’aeroporto Valerio Catullo di Verona, dopo cinquantacinque mesi di lavori e oltre 90 milioni di euro investiti. La modernizzazione punta a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare le ambizioni internazionali della struttura. Tuttavia, restano alcuni aspetti da risolvere, come l’aumento delle rotte e la gestione dei flussi di viaggiatori. La fase successiva si concentra su queste sfide.

Inaugurate le opere del Progetto Romeo dopo anni di lavori. Celebrato il traguardo dei quattro milioni di passeggeri nel 2025, ma restano le incognite sui collegamenti strategici Dopo cinquantacinque mesi di intensi lavori e un investimento complessivo superiore ai 90 milioni di euro, l’aeroporto Valerio Catullo di Verona ha concluso i lavori del Progetto Romeo, trasformando il proprio terminal in una struttura moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata. L'infrastruttura, consegnata in concomitanza con il grande appuntamento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, punta a proiettare lo scalo scaligero in una dimensione internazionale di alto profilo, grazie all'ampliamento delle aree partenze e a una profonda riqualificazione architettonica che non ha mai interrotto l'operatività dello scalo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Elezioni. Da sciogliere i nodi sui candidati a sostegno del sindaco uscenteQuesta mattina si fa più concreta la lista dei candidati al consiglio comunale di Cesa.

Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere Nel vertice di Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky si registrano avanzamenti verso un'intesa, con entrambi che dichiarano di essere vicini alla pace.

Temi più discussi: Catullo, il nuovo volto è realtà: concluso il Progetto Romeo; Aeroporto di Verona: conclusi i lavori che hanno cambiato il volto del Catullo; Aeroporto di Verona, il Progetto Romeo cambia volto al Catullo; Conclusi lavori del Progetto Romeo, l'aeroporto Catullo spicca il volo.

Aeroporto di Verona: conclusi i lavori che hanno cambiato il volto del CatulloAeroporto di Verona: conclusi i lavori che hanno cambiato il volto del Catullo. Il nuovo terminal è stato realizzato nei tempi previsti, senza nessuna interruzione dell’operatività dello scalo e con ... ilnordestquotidiano.it

PAT * «LAVORI CONCLUSI ALL’AEROPORTO CATULLO, RAFFORZATA LA CONNETTIVITÀ CON HUB NAZIONALI E INTERNAZIONALI»Il completamento del nuovo terminal dell'aeroporto Catullo segna un traguardo di grande importanza per il Trentino e per tutto il Nord Est. Lo scalo ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il nuovo volto dell’ex base Nato: ecco ilParco San Laise x.com

Vi piace il nuovo volto di via Roma senza aranci Anche se per il vero colpo d'occhio andranno attesi degli anni La notizia: https://www.sassaritoday.it/cronaca/sassari-nuovi-alberi-via-roma.html - facebook.com facebook