Bolkestein nasce il superpool dei bagnini | Così ci difendiamo dalle aste

I bagnini di Rimini si uniscono per proteggere le proprie concessioni. La nascita di un superpool mira a rafforzare la posizione degli operatori nelle aste pubbliche di quest’anno. Con questa strategia, i lavoratori sperano di non essere esclusi dai bandi e di mantenere le spiagge sotto controllo. La formazione di questa alleanza rappresenta una risposta concreta alle sfide poste dalla concorrenza e dalle nuove regole. La decisione è stata presa dopo un confronto tra gli operatori locali.

Rimini, 21 febbraio 2026 – L'unione fa la forza. Concetto semplice, diventato la principale arma nelle mani dei bagnini per contrastare i concorrenti ai prossimi bandi per il rinnovo delle concessioni balneari. Le riunioni tra operatori proseguono senza sosta, lontane da occhi e orecchie indiscrete. Da tempo i bagnini romagnoli vedono il pericolo di investitori stranieri. Ma non ci sono semplicemente i grandi gruppi o le multinazionali, come spesso si è detto, che potrebbero cogliere l'occasione delle aste per ritagliarsi una fetta di spiaggia romagnola. I concorrenti sono più vicini di quanto si possa pensare, e spesso si trovano dietro l'angolo.