La Biennale di Venezia si trova al centro di una bufera politica dopo aver invitato rappresentanti russi all’evento. La Commissione Europea ha annunciato che potrebbe sospendere i finanziamenti destinati alla manifestazione, considerando la partecipazione russa una minaccia. Nel frattempo, il presidente ucraino ha rivolto dure critiche all’evento. La situazione ha creato tensione tra le istituzioni italiane e quelle europee.

Roma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Dopo la lettera di 22 ministri della cultura di paesi europei al presidente Pietrangelo Buttafuoco è il turno di Bruxelles di minacciare il ritiro della sovvenzione di due milioni di euro triennale, come ha specificato il portavoce di Palazzo Berlaymont Thomas Regnier condannando la decisione della Biennale di consentire a Mosca di riaprire il suo Padiglione nazionale all’esposizione di quest’anno. Anche se proprio Buttafuoco ha chiarito che la Russia non è stata invitata alla 61esima Esposizione Internazionale ma è proprietaria di un padiglione dal 1914 – come altri paesi – e ha comunicato la volontà di partecipare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attacca

