Caos Biennale di Venezia Giuli manda gli ispettori al Padiglione della Russia

Ieri sono arrivati gli ispettori del ministero della Cultura al Padiglione della Russia durante la Biennale di Venezia. La visita si è svolta senza preavviso e si è concentrata sulla verifica delle condizioni e delle modalità di allestimento. Nessun rappresentante del padiglione ha rilasciato dichiarazioni in merito all’ispezione, che si inserisce in un’iniziativa di controllo da parte delle autorità italiane. La presenza degli ispettori ha attirato l’attenzione tra visitatori e artisti presenti alla mostra.

Ieri sono arrivati gli ispettori del ministero della Cultura alla Biennale di Venezia. Su cui adesso si allunga inesorabile l’ombra del commissariamento a seguito dalla presenza alla prossima Esposizione Arte, al via il 9 maggio, del Padiglione russo, considerato "incompatibile" con lo stato delle relazioni diplomatiche dei Paesi europei dopo l’attacco all’Ucraina e le mai mitigate intemperanze culturali che hanno portato a bandire l’arte e lo sport russi. Come sancisce anche il commissario Ue alla cultura Glenn Micallef, quando annuncia il boicottaggio della propria presenza alla Biennale Arte e l’intenzione di ritirare il contributo europeo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos Biennale di Venezia. Giuli manda gli ispettori al Padiglione della Russia Notizie correlate Leggi anche: Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia Padiglione russo alla Biennale, Giuli manda gli ispettoriL’obiettivo è acquisire informazioni sulla riapertura del padiglione russo alla prossima Esposizione d’arte, al via il 9 maggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caos Biennale di Venezia. Giuli manda gli ispettori al Padiglione della Russia; Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e Israele; Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi; Sguardi nel caos: sono le ovaline di Giordano Floreancig, ecco la mostra ai Duchi. Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e IsraeleControlli a Venezia sul caso padiglioni Russia, Iran e Israele: tensione alla vigilia dell’apertura della Biennale ... tg.la7.it Biennale Venezia, il ministero manda gli ispettori. Ue: pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro il padiglione russoI nuovi controlli sarebbero legati alle polemiche seguite all'esclusione di Russia e Israele dai premi che la giuria internazionale assegnerà il 9 maggio ... quotidiano.net Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e Israele Link nei commenti - facebook.com facebook Controlli a Venezia sul caso padiglioni Russia, Iran e Israele: tensione alla vigilia dell’apertura della Biennale x.com