Il futuro della Nave Garibaldi torna a essere oggetto di discussione, con l’attenzione rivolta alla sua permanenza nella città di Taranto. La discussione si concentra sulla possibilità di mantenere la nave nel porto locale, con l’obiettivo di utilizzarla come elemento di sviluppo per l’area. La questione ha suscitato reazioni e interventi da parte di diversi rappresentanti della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito il futuro della Nave Garibaldi e, in particolare, la sua permanenza a Taranto. A ribadire la posizione è il presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, che invita a fermare ogni ipotesi di cessione e a puntare su un progetto di valorizzazione per la città. “È una posizione che sosteniamo da oltre un anno e che oggi riteniamo ancora più attuale. In questo ci confortano le recenti prese di posizione istituzionali che vanno in tale direzione, evidenziando il valore di una convergenza ampia e trasversale. Plaudo alle mozioni approvate dal Consiglio comunale di Taranto e dal Consiglio regionale della Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Nave Garibaldi, Cesareo: “Deve restare a Taranto e diventare motore di sviluppo”

Articoli correlati

Nave Garibaldi verso l’Indonesia, il rammarico di CONFAPI TarantoTarantini Time QuotidianoLa storica Nave Giuseppe Garibaldi (C 551), per oltre vent’anni unità di bandiera della Marina Militare, sembra ormai...

Leggi anche: La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

Aggiornamenti e notizie su Nave Garibaldi

Nave Garibaldi, Cesareo: 'Fermare la cessione e restituire alla città una visione ambiziosa di sviluppo'TARANTO - Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, torna ancora sul tema della Nave Garibaldi, ribadendo con determinazione non solo la necessità che si fermino l ... giornaledipuglia.com

L'appello del consiglio regionale: Dire no alla cessione della nave GaribaldiMozione bipartisan per evitare che la portaerei venga regalata all'Indonesia. Sostenere il progetto di un polo museale galleggiante in città ... rainews.it