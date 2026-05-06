Bocciature e ‘promozioni facili’ il CNDDU | Superare la falsa alternativa tra severità e indulgenza

Il Comitato Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha commentato il dibattito sulle bocciature e le promozioni facilitanti, sottolineando che si tratta di un tema che rischia di essere ridotto a uno scontro tra opposte fazioni. La discussione si concentra sulle modalità di valutazione degli studenti e sulle decisioni prese dai dirigenti scolastici, senza approfondire le ragioni e le conseguenze di queste scelte.

Il dibattito sulle bocciature e le cosiddette “promozioni facili” rischia di ridursi a uno scontro tra schieramenti. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, questa semplificazione non aiuta a capire la vera posta in gioco. “Non può essere affrontato con slogan semplificatori né con contrapposizioni ideologiche”, si legge in una nota del presidente, Romano Pesavento. Per l’associazione, il problema non è scegliere tra bocciare o promuovere a tutti i costi. “Si ignora il nodo centrale: la crescente difficoltà del sistema scolastico nel garantire percorsi autentici di crescita culturale, emotiva e civile”. Da un lato ci sono insegnanti schiacciati “tra pressioni burocratiche, conflittualità con le famiglie, logiche difensive e una diffusa paura del fallimento scolastico”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Spollon al Concertone di Roma: tra bocciature e il successo d’oggi? Cosa sapere Pierpaolo Spollon condurrà il Concertone di Roma il 1° maggio 2026 insieme ad Arisa. Sostegno scolastico, il CNDDU denuncia: “Troppa distanza tra diritti formali e inclusione reale. Modello da rifare”Un sistema scolastico che si dichiara inclusivo ma che, nella pratica quotidiana, finisce per offrire un sostegno a intermittenza, frammentato in ore...