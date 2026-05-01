L’attore Pierpaolo Spollon sarà il conduttore del Concertone di Roma in programma il 1° maggio 2026, affiancato da Arisa. Durante alcune dichiarazioni, ha condiviso la sua opinione sul fallimento scolastico, considerandolo un elemento con un possibile valore educativo. Ha anche parlato dell’importanza del ruolo dei genitori nel percorso di crescita dei figli. La manifestazione si terrà nella capitale italiana e coinvolgerà vari artisti e personalità.

? Cosa sapere Pierpaolo Spollon condurrà il Concertone di Roma il 1° maggio 2026 insieme ad Arisa.. L'attore riflette sul valore educativo del fallimento scolastico e sul ruolo dei genitori.. Il 1° maggio 2026, il palco del Concertone di Roma vedrà Pierpaolo Spollon tra i conduttori insieme ad Arisa e BigMama, portando sul palco dell’evento musicale la storia di un artista cresciuto tra le aule del liceo scientifico padovano e le scuole di recitazione della Capitale. L’attore, nato a Padova il 10 febbraio 1989 in una famiglia composta da un commissario di polizia e da un’impiegata civile dell’esercito, ha costruito il proprio percorso professionale partendo proprio dalle sfide affrontate durante gli anni della formazione scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spollon al Concertone di Roma: tra bocciature e il successo d’oggi

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