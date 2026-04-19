Sostegno scolastico il CNDDU denuncia | Troppa distanza tra diritti formali e inclusione reale Modello da rifare

Il CNDDU ha segnalato che il sostegno scolastico presenta una differenza significativa tra i diritti ufficiali e l’effettiva inclusione degli studenti. Secondo l’associazione, il modello attuale si basa su interventi intermittenti e ore di supporto insufficienti a rispondere alle esigenze educative più complesse. Questa disparità evidenzia la necessità di ripensare le modalità di sostegno per garantire un’attenzione più efficace e costante.

Un sistema scolastico che si dichiara inclusivo ma che, nella pratica quotidiana, finisce per offrire un sostegno a intermittenza, frammentato in ore che non riescono a coprire la complessità dei bisogni educativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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