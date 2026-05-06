Boccia su strada lanci di solidarietà Raccolti fondi per il Centro anziani

Nell'ultimo fine settimana a Villa del Monte di Terre Roveresche si è tenuto il torneo di boccia su strada ‘Master Singolo 2026’. L’evento ha visto partecipanti che hanno contribuito con donazioni e iniziative di solidarietà, con i fondi raccolti destinati al Centro anziani locale. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e cittadini, creando un’occasione di aggregazione e supporto comunitario.

Sono lanci di solidarietà quelli andati in scena nell’ultimo weekend a Villa del Monte di Terre Roveresche, dove si è svolto il torneo di boccia su strada ‘Master Singolo 2026’. L’iniziativa, organizzata dall’ Asd Barchi con il prezioso supporto del Gs Pontevalle (Pg) e di Abis (Associazione boccia alla lunga italiana sportiva), ha avuto l’obiettivo di raccogliere risorse da destinare alla Fondazione Art. 32, attualmente impegnata nella realizzazione di un centro diurno per anziani in località San Bartolo. A volere fortemente l’evento è stato il presidente dell’Asd Barchi, Mirco Polverari, spinto dal desiderio di dare un contributo concreto alla causa, ispirato anche da precedenti iniziative solidali, tra cui la raccolta fondi organizzata nel periodo natalizio dalla PB Finestre, azienda in cui lavora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boccia su strada, lanci di solidarietà. Raccolti fondi per il Centro anziani Notizie correlate 8 marzo, presidi della Fiom davanti alle aziende metalmeccaniche: raccolti fondi per la Casa rifugio e il Centro donna di Forlì"Grazie a tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta anche solo con una piccola offerta", commenta Tatiana Gentilini, funzionaria Fiom Cgil... Solidarietà per il Kosovo. Sos povertà per i bimbi: "Raccolti abiti e scarpe"Costretti a vivere in condizioni estreme e a lavorare in strada, i bambini del Kosovo, spesso abbandonati al loro crudele destino.