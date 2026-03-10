8 marzo presidi della Fiom davanti alle aziende metalmeccaniche | raccolti fondi per la Casa rifugio e il Centro donna di Forlì

Nel recente 8 marzo, i rappresentanti della Fiom Cgil di Forlì-Cesena hanno organizzato presidi davanti alle aziende metalmeccaniche della zona. Con l’obiettivo di sensibilizzare sulla parità di genere, i manifestanti hanno anche raccolto fondi destinati alla Casa rifugio e al Centro donna di Forlì, coinvolgendo i delegati sindacali nel loro impegno.

"Grazie a tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta anche solo con una piccola offerta", commenta Tatiana Gentilini, funzionaria Fiom Cgil Forlì-Cesena Nei giorni scorsi la Fiom Cgil di Forlì-Cesena, con l'aiuto dei delegati sindacali, ha organizzato presidi davanti ai cancelli delle aziende metalmeccaniche del territorio “per sensibilizzare sui temi della parità di genere”. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, funzionari e delegati hanno collaborato per la realizzazione di piccoli mazzetti di mimose che hanno distribuito fuori dai cancelli delle fabbriche Fores Engineering, Bonfiglioli, Netpak, Fiorini, Carpigiani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

