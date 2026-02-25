Solidarietà per il Kosovo Sos povertà per i bimbi | Raccolti abiti e scarpe

Una recente iniziativa ha portato alla raccolta di abiti e scarpe per i bambini del Kosovo, vittime di povertà estrema. La mancanza di risorse spinge molti di loro a vivere in condizioni precarie e a cercare lavoro in strada. La situazione si aggrava soprattutto nei quartieri più svantaggiati, dove le organizzazioni cercano di offrire aiuto concreto. La crisi continua a rendere difficile il quotidiano di questi piccoli.

Costretti a vivere in condizioni estreme e a lavorare in strada, i bambini del Kosovo, spesso abbandonati al loro crudele destino. Per questo motivo, è partita la raccolta di solidarietà di abiti, scarpe, materiale didattico e alimentari per i bambini del Kosovo. L’iniziativa si è conclusa con successo ieri, intorno alle 15, in via Rampari di San Paolo a Ferrara, con la consegna di quanto è stato donato. A lanciare la cordata di solidarietà, un gruppo di associazioni benefiche di Ferrara: “ Crocerossine d’Italia ” - “Il Mantello” - “Sav” - “Ail”, che hanno raccolto su richiesta dei Corpo Carabinieri di stanza in Kosovo, indumenti, scarpe, materiale didattico e alimenti per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

