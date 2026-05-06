Bobo Craxi a Lecco | serata PSI su salute e progresso sociale

Sabato 16 maggio alle 18.00 si svolgerà presso l’Ostello Lecco in corso Matteotti 89 un appuntamento organizzato dal Partito Socialista Italiano. L’incontro vedrà la partecipazione di Bobo Craxi e rappresentanti delle forze progressiste locali, che discuteranno di temi legati alla salute e al progresso sociale in vista delle elezioni comunali. La serata sarà un’occasione per confrontarsi sulle proposte e sull’impegno delle liste a sostegno del candidato sindaco.

Sabato 16 maggio alle ore 18.00, presso l'Ostello Lecco in corso Matteotti 89, si terrà un incontro tra le forze progressiste del territorio che sostengono le liste del candidato sindaco Mauro Gattinoni. Il tema della serata sarà "Salute e progresso sociale".L'iniziativa è promossa dalla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il “sì” al referendumAd annunciarlo è il segretario provinciale del Psi di Benevento Mario Moccia, anche consigliere comunale più “longevo” d’Italia, in carica... Bobo Craxi in città per promuovere il sì al referendum sulla magistratura del 22 e 23 marzoComponente della segreteria nazionale del Partito socialista italiano e presidente del Comitato Si del Psi sarà a Pescara nella sala Figlia di Iorio...