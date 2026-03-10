Bobo Craxi ha visitato Castelvenere, l’unica tappa sannita del suo tour a sostegno del “sì” al referendum. Durante l’evento, ha incontrato cittadini e rappresentanti locali per spiegare le ragioni della campagna referendaria. La manifestazione si è svolta nel borgo medievale, coinvolgendo il pubblico presente in un confronto diretto e senza interruzioni.

Ad annunciarlo è il segretario provinciale del Psi di Benevento Mario Moccia, anche consigliere comunale più “longevo” d’Italia, in carica ininterrottamente da 45 anni proprio a Castelvenere. I lavori saranno introdotti da Maria Teresa Imparato (Progetto Avanti Sannio) e coordinati da Stefano Avitabile. A portare i saluti di benvenuto sarà il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo. L’incontro si concluderà con un brindisi nelle suggestive cantine tufacee del borgo medievale, simbolo della storia e della tradizione locale. Comunicato Stampa Durante il confronto affrontati anche il tema delle carenze di personale sanitario e. Risultato di un profondo movimento di riforma politico, economico e sociale che trovava le proprie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il “sì” al referendum

