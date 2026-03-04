Bobo Craxi in città per promuovere il sì al referendum sulla magistratura del 22 e 23 marzo

Giovedì 5 marzo alle ore 11 si svolgerà a Pescara un incontro con Bobo Craxi, membro della segreteria nazionale del Partito socialista italiano e presidente del comitato Sì del Psi. L'evento si terrà nella sala figlia di Iorio della Provincia e sarà dedicato alla promozione del sì al referendum sulla magistratura previsto per il 22 e 23 marzo, concentrandosi sulla questione della separazione delle carriere.

Componente della segreteria nazionale del Partito socialista italiano e presidente del Comitato Si del Psi sarà a Pescara nella sala Figlia di Iorio della Provincia il 5 marzo Giovedì 5 marzo alle ore 11 nella sala figlia di Iorio della Provincia di Pescara si terrà l'incontro con Bobo Craxi, della segreteria nazionale del Partito socialista italiano e presidente del comitato Si del Psi al referendum in programma il 22 e 23 marzo per la separazione delle carriere dei magistrati. Saranno illustrare le ragioni dei socialisti che promuovono il voto favorevole al quesito referendario. Saranno presenti Giorgio D'Ambrosio della segreteria nazionale del Psi, Gabriele Barisano segretario regionale del Psi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

